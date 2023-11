Sottocorte Village è più verde

La zona del Sottocorte Village, a Camerino, diventa più verde grazie ai giovani volontari di Marca Aps. Sono stati eseguiti i lavori di piantumazione di una serie di siepi e alberi attorno alle aiuole che circondano la struttura. L’iniziativa, su proposta dell’associazione, è stata ben accolta dall’amministrazione e realizzata con la preziosa degli operai del Comune. "L’operazione intende valorizzare ancora di più uno spazio importantissimo per la città – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli – e va ad abbellire un’area che sta diventando sempre di più centrale per Camerino. Il Sottocorte Village, infatti, è stato e sarà teatro di tanti eventi organizzati dall’amministrazione. Ringraziamo l’associazione Marca Aps perché non c’è cosa più bella di vedere quanto i ragazzi tengano alla propria città e questa è una di quelle iniziative concrete che rendono fondamentale il ruolo dei giovani e delle associazioni giovanili per Camerino". Al Sottocorte Village dopo le scosse erano state delocalizzate le attività economiche danneggiate dal sisma. "Voglio ringraziare l’agronomo Tiberio Roscioni e il dottore forestale Lorenzo Lebboroni per la preziosa collaborazione nella realizzazione del progetto – ha aggiunto il presidente di Marca Aps Giovanni Broglia –. Abbiamo piantumato circa 400 piante in una mattinata di lavoro con il fondamentale supporto di tutti i presenti".