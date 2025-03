Spaccio di coca e hashish. In carcere un 34enne

Accusato di cessioni in serie di cocaina e di marijuana, è finito in carcere un 34enne, Amed El Gharib.

L’altro ieri gli agenti del commissariato di polizia a Civitanova hanno arrestato un egiziano, che risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, dopo il rigetto della richiesta di essere ammesso al beneficio della detenzione domiciliare.

Il provvedimento è stato adottato a causa dei precedenti dell’uomo, considerati troppo gravi in relazione ai reati commessi, e anche al comportamento del 34enne, ritenuto incapace di rispettare la misura restrittiva nella propria abitazione. L’egiziano risulta infatti gravato da numerosi precedenti penali. Inoltre, la condanna dalla quale è scaturito il provvedimento di arresto fa riferimento a numerose cessioni di droga, in particolare cocaina e marijuana, avvenute tra Civitanova e la provincia di Fermo, nel periodo tra il 2020 e il 2021.

In più occasioni, secondo quanto era stato ricostruito, l’uomo avrebbe anche minacciato i propri clienti assuntori per non aver saldato il conto in relazione a precedenti cessioni di droga, fatti per i quali cinque anni fa era già stato arrestato dai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, che lo avevano bloccato nell’appartamento dove abitava, nel quartiere di Fontespina.

L’altro giorno, al termine delle formalità di rito in commissariato, il 34enne egiziano è stato accompagnato nel carcere di Fermo.

Chiara Marinelli