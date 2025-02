Spray e lattine vietati in centro

Spray vietati a Carnevale, domenica dalle 14, e cambia la viabilità in centro. Nell’area di piazza XX Settembre e nelle strade che ospiteranno musica e animazione è vietato l’uso di spray con sostanze filanti, schiumogene e simili, vietato anche maneggiare lattine e bottiglie. Non sarà consentita la vendita di bevande in lattine e bottiglie. I divieti dovranno essere esposti al pubblico nei locali. I concessionari dei posteggi domenicali per il commercio in piazza XX Settembre dovranno spostarsi sul marciapiede del vialetto nord. I mercatini andranno sul lungomare sud. Per i trasgressori, multe da 25 a 500 euro.