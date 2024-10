Staffetta ai vigili del fuoco. Al comando arriva Rampino

"I lavori di costruzione della nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata, da quanto riferito dal collega, dovrebbero partire ad inizio 2025. Siamo pronti per portare avanti i progetti e fare in modo che il territorio usufruisca delle nuove strutture che l’amministrazione ha finanziato e che speriamo vengano portate a compimento nel più breve tempo possibile". Fissa gli obiettivi Leonardo Rampino, nuovo comandante maceratese dei vigili del fuoco, entrato in servizio ieri e presentato in una conferenza stampa ad Ancona. L’ingegnere proviene dal Comando provinciale di Pesaro e andrà a sostituire Mauro Caprarelli, destinato invece al Comando provinciale di Viterbo. Rampino vanta una lunga esperienza, con incarichi da dirigente in varie regioni: da vicario a Terni alla Direzione risorse logistiche di Roma, passando per la Direzione regionale in Friuli Venezia Giulia fino alla recente esperienza pesarese. Ai saluti, dopo tre anni, è invece Caprarelli. Che, con orgoglio, ha parlato di quella maceratese come un’esperienza "solida" grazie "al contributo di tutto il personale con cui ho collaborato". Una sinergia decisiva nella gestione delle tante emergenze come "incendi e alluvioni", piuttosto che "nell’organizzazione gestionale e interna al Comando".

Caprarelli ha ricordato altri interventi per realizzare sedi nei comuni del Maceratese, come Apiro e Visso. "Nel caso di Apiro – ha detto – ci siamo impegnati con il commissario alla ricostruzione per ottenere fondi e con il sindaco che è stato un partner fondamentale per realizzare una nuova sede e un nuovo distaccamento dei volontari che ospitasse anche il Coc comunale. Mi hanno riferito che siamo arrivati alla progettazione definitiva, alla quale seguiranno le procedure del Codice degli appalti. C’è soddisfazione anche per Visso, dove il lavoro è stato lungo. E metter d’accordo tutti per realizzare la nuova sede dei vigili del fuoco e quella della Croce Rossa nell’area del Comune è stato impegnativo. Ma grazie al contributo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, che finanzierà quella della Croce Rossa, e il Dipartimento, che finanzierà la nostra, siamo arrivati ad un atto d’intesa che stabilirà chi fa cosa: è fondamentale avere enti che collaborano per un unico fine". Sempre ieri, il comandante regionale dei vigili del fuoco Cristina D’Angelo ha annunciato il potenziamento di figure apicali, oltre al sostituto a Pesaro-Urbino di Rampino, che sarà l’architetto Lodovico Camilletti. Il comando marchigiano si è arricchito del dirigente logistico gestionale Luca Delle Fate, mentre quello di Ancona dell’ingegner Angelo Ursini, proveniente dall’Abruzzo, nominato dirigente vicario. Buone nuove sul fronte delle carenze di organico: "Nei prossimi giorni ci sarà un giuramento di personale – ha concluso D’Angelo –, ci aspettiamo nuove unità assegnate". In crescita, infine, le figure femminili.