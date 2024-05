Strada Mornano: soldi per la messa in sicurezza

Frana sulla strada Mornano, a Civitanova Alta: approvati dalla Giunta due progetti esecutivi per i lavori di messa in sicurezza della scarpata. L’importo dei lavori è di 460 mila euro: 230 mila finanziati dal Ministero, 230 mila da Comune (39 mila) e Regione Marche. Il progetto esecutivo è stato affidato all’architetto Francesco Pacioni, responsabile per il servizio di ingegneria e architettura. L’intervento di consolidamento consiste nella realizzazione di una paratia di pali accostati, del diametro di 800 mm e collegati in testa da una soletta di collegamento dello spessore di 60 cm avente la duplice funzione di distribuire le spinte orizzontali del terreno e assorbire i carichi provenienti dal traffico veicolare. In tal modo, ai fini di migliorare la stabilità del versante i carichi dinamici vengono, tramite la palificazione, trasferiti agli strati più profondi. Sarà effettuata la riprofilatura della scarpata esistente, attravrso la regolarizzazione del profilo, eliminazione di ceppaie e rifiuti estranei alla zona, applicazione di un pannello in geocomposito per migliorare la stabilità del pendio e contrastare i fenomeni di dilavamento generati dalle acque; verranno realizzate pozze di captazione delle acque piovane, nuove linee fognarie per la loro raccolta e lo smaltimento. Poi si provvederà al rifacimento di una porzione della strada di fianco all’opera di consolidamento, fornitura e posa in opera di barriere metalliche, risagomatura e nuova formazione di cunette di pertinenza della strada.