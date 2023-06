Strade chiuse, famiglie isolate per una notte

Torrente Entogge esondato con una strada comunale chiusa a Tolentino, case allagate sui piani seminterrati in contrada Campomaggio, da Pollenza verso Macerata, e a Casette Verdini. Smottamenti anche su strade vicinali e su strade private. Sia a Pollenza che a San Ginesio, gli operai hanno lavorato fino a notte tarda, tra lunedì e ieri, per dare priorità a chi era rimasto isolato. A Casette Verdini, vicino al passaggio a livello, all’ex casa cantoniera i residenti hanno scavato un fosso sul giardino per far defluire l’acqua. A Tolentino un’esondazione del torrente Entogge ha divelto il guard-rail e abbattuto alcuni alberi che hanno interrotto la strada comunale "Sant’Angelo - Entogge"; è stato necessario vietare la circolazione. Chiusa anche la strada comunale "Cotojani", dall’intersezione con la strada provinciale 126. Acqua mista a terra a Passo San Ginesio. "L’acqua scende dai campi – spiega un cittadino, Roberto Gasparini –. Per arginare gli allagamenti, è necessaria una manutenzione prevenzione con la pulizia di tombini e caditoie". In contrada Morichella, sempre a San Ginesio, un costone è a rischio, mentre lunedì sera in località Casagatti famiglie e attività come bed and breakfast sono rimaste isolate fino a ieri mattina. Operai e ditte hanno lavorato no stop per riaprire la strada. In via Papa Giovanni XXIII c’è stata una frana e la strada è diventata a un senso di marcia. "La Regione deve attivarsi quanto prima per lo stato di emergenza", afferma l’assessore Francesco Paletti. La stima dei danni a San Ginesio già i giorni scorsi aveva superato i 2 milioni di euro solo per le strade comunali.

Lucia Gentili