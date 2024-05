Successo per la rassegna "Maestria": "Ne faremo un brand dedicato al lavoro"

Per due giorni, Corridonia è stata "capitale del talento artigiano e dell’ingegno imprenditoriale", grazie a "Maestria", prima edizione di un festival sul mondo del lavoro voluto dall’amministrazione comunale di Corridonia e organizzato con tanti partner: Regione, Provincia, Confartigianato Imprese, Confindustria, le università di Macerata e Camerino e Fondazione Manlio Germozzi. "Tre incontri con i quali l’amministrazione ha voluto aprire una riflessione a tutto tondo – ha affermato il sindaco Giualiana Giampaoli – sui temi del lavoro e dei mestieri rispetto a uno scenario socio economico culturale che muta costantemente". Il primo appuntamento è stato rivolto agli studenti dell’Ipsia Corridoni, poi la presentazione del volume "I mestieri artigiani", a cura di Jonathan Arpetti e David Miliozzi, per concludere al teatro Velluti il professor Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Germozzi, con il docente universitario Edoardo Fleischner e il responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese Paolo Manfredi, hanno dialogato su "Artigiani e Intelligenza artificiale" dopo che la giornalista Stefania Zolotti aveva ricordato Filippo Corridoni e Manlio Germozzi. "Positivo il dialogo tra istituzioni, università e associazioni di categoria – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Massimo Cesca –. L’intenzione è di trasformare Maestria in una sorta di brand, la vorremo concepire come una rassegna aperta da sviluppare nel corso dell’anno con altri appuntamenti. Corridonia nell’87 venne individuata come uno dei piccoli cento comuni d’Italia che hanno contributo alla ricchezza nazionale, poi ha dato i natali a Corridoni, paladino dei diritti dei lavoratori, e Germozzi, fondatore della Confarigianato nazionale e vorremo istituire due premi con il loro nome, per omaggiare lavoratori e aziende. Questa prima edizione è partita proprio coinvolgendo le classi quarte e quinte dell’Ipsia: l’auspicio è che sia l’occasione di ridestare nuove maestrie".

Diego Pierluigi