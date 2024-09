SuperLega al via con Lube-Padova. Ecco orari e date delle prime sei gare

Prima la Lube, poi tutte le altre. Scatterà proprio con la squadra biancorossa e dall’Eurosuole Forum di Civitanova l’80esimo campionato di serie A di volley maschile. Ieri infatti la Lega Pallavolo Serie A ha annunciato la programmazione delle iniziali sei giornate, in pratica la metà di andata (sono 11 turni) e Lube-Sonepar sarà l’anticipo della giornata d’apertura, quella che inaugurerà il nuovo torneo. Civitanova e Padova si sfideranno sabato 28 settembre alle 20.30 e con diretta su Rai Sport.

La nuova SuperLega avrà una notevole ribalta televisiva, perché tutte le partite saranno trasmesse in streaming da Volleyball World (VBTV) che ha recentemente festeggiato 1.5 milioni di iscritti in tutto il mondo, e che consentirà ai fan di questo sport di non perdersi nemmeno un incontro (nonché quelli di serie A2). Resta poi l’opzione in chiaro su Rai Sport con la diretta di due gare per turno, garantendo visibilità anche mediante la piattaforma RaiPlay (fruibile da desktop, smartphone, tablet e smart TV). Dulcis in fundo la grande novità. Come annunciato a giugno due incontri per ogni giornata di SuperLega godranno della vetrina offerta su Dazn, già nota agli sportivi per essere ormai la casa della serie A di calcio. La Lube nella prima metà del girone di andata giocherà solo una volta al canonico orario delle 18 di domenica, ma beneficerà di una grande passerella televisiva, persino con delle apparizioni su Rai 2. Entrando in dettaglio, i biancorossi di coach Medei giocheranno il match inaugurale del 28 settembre contro Padova (oggi alle 17 via alla prevendita online e al botteghino) e saranno seguiti dalle telecamere di Rai Sport. Domenica 6 ottobre trasferta lombarda per il duro impegno contro l’Allianz Milano. Si giocherà alle 15.20 e ci sarà addirittura la diretta su Rai2.

Per il terzo turno si tornerà a Civitanova domenica 13 e si scenderà in campo alle 16 contro la Vero Volley Monza, in quel caso con copertura di Dazn. Quarta giornata la domenica seguente, trasferta a Verona e altro orario insolito. La Rana ospiterà i biancorossi alle 15.20, nuovamente con la chicca della diretta su Rai2. Il 27 ottobre capitan Balaso e compagni torneranno all’Eurosuole Forum per ricevere, stavolta sì alle 18, Cisterna Volley. Infine il 3 novembre il primo posticipo stagionale. In programma il partitone al PalaBarton contro i campioni d’Italia di Perugia e la sfida avrà la diretta su Rai Sport. I match dei biancorossi saranno inoltre seguiti da Radio Arancia. Da segnalare che lo storico debutto in SuperLega dei cugini della Yuasa Battery Grottazzolina, in casa contro Monza, avverrà domenica 29 settembre con inizio alle 19.