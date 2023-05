T-red, i cittadini firmano una petizione per toglierlo La Torre del quartiere Montarice: "Tanti multati"

Continua a generare polemiche il T-red, e cioè l’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col rosso, installato a dicembre sui semafori tra la strada Statale, via Bocci e viale dei Pini, a Porto Recanati. Nei giorni scorsi, è stata spedita al Comune una petizione (firmata da circa 90 cittadini) che chiedono di rimuovere quel dispositivo. A darne notizia è il presidente del comitato di quartiere Montarice, Pasquale La Torre. "Tanti residenti di via delle Ville vogliono che sia tolto il T-red e la loro raccolta firme l’ho poi presentata in municipio – dice La Torre –. Inoltre, chiedono anche di realizzare una rotatoria al posto dell’incrocio che sta tra la strada Statale e viale dei Pini, perché chi abita in quelle lottizzazioni ha gravi problemi a immettersi sulla Statale, in direzione nord. Non a caso, sono molti i residenti della zona che hanno ricevuto la multa dall’apparecchio elettronico. Io personalmente li appoggio, perché la situazione è problematica e va risolta". Nel frattempo, il gruppo di minoranza Centrodestra Unito (Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini) ha formulato un’interrogazione a risposta orale sull’argomento. "Per quanto riguarda il T-red – scrivono nell’atto –, ci sono giunte numerose segnalazioni di cittadini ripetutamente vittime di sanzioni e per i costi da sostenere, ma anche per il decurtamento di punti e la possibilità, dopo due infrazioni simili in un arco di tempo breve, della sospensione o ritiro della patente". Per tale motivo, Ubaldi e Sabbatini vogliono avere dall’amministrazione comunale "riscontro sulla regolarità dell’impianto installato che siamo certe sia stato omologato e regolarmente revisionato, e se la cartellonistica di avviso sia adeguata e la temporizzazione del giallo abbia tempi ragionevoli. Chiediamo inoltre di sapere quante sanzioni sono state rilevate nei primi cinque mesi di funzionamento dell’impianto".