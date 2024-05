Taglio del nastro alla taverna di Muralto

Nel pomeriggio di ieri il Terziero di Muralto ha orgogliosamente aperto le porte della propria taverna "L’Armigero", situata nei sotterranei del palazzo in piazza Umberto I che da febbraio ospita il rettorato dell’Università di Camerino, inaugurato in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico.

Visibilmente commosso il neo presidente del terziero, Stefano Re, ha fatto gli onori di casa ringraziando quanti hanno lavorato per riportare il locale all’antico splendore e ricordando le generazioni che sono passate in quegli spazi.

Quindi hanno portato il proprio saluto il rettore di Unicam Graziano Leoni, definendosi scherzosamente "il vicino del piano di sopra", il sindaco Roberto Lucarelli che si è congratulato con i volontari del terziero e sottolineato la "magia" di questa rievocazione storica che coinvolge l’intera città, il presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini Andrea Spaterna, onorato del fatto che quest’anno vestirà i panni del signore della città insieme con sua moglie Ilaria, e la presidente della Corsa alla spada e palio Donatella Pazzelli. Quest’ultima ha voluto sottolineare come il riappropriarsi di un luogo così bello sia motivo di gioia non solo per la parte bianco/azzurra della città, ma anche per tutta la comunità che finalmente può ritrovare questo punto di incontro nel centro storico.

Si è proceduto al taglio del nastro e poi tutti gli ospiti sono scesi a vedere quegli ambienti, dove si respirano storia e suggestioni medievali, ritrovandosi a casa. Questi spazi dal 15 al 26 maggio potrà essere frequentata da tutti coloro che decideranno di fare la cena nelle taverne.

m. b.