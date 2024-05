Tamponamento a catena: scooterista schiacciato tra due auto. Nell’impatto si spezza il casco

Macerata, 8 maggio 2024 – Uno scooterista di 74 anni è stato portato a Torrette dopo un incidente che si è verificato alle porte di Macerata, lungo la provinciale in contrada Pieve, all’altezza del distributore di benzina Ip. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo è rimasto schiacciato tra due auto coinvolte in un tamponamento a catena.

L’incidente ha coinvolto in totale quattro auto, che viaggiavano tutte in direzione di Macerata. Tra le macchine è rimasto schiacciato anche lo scooterista, che ha riportato diverse lesioni, sospette fratture e un trauma cranico. Nell’impatto, infatti, si è anche spezzato il casco che l’uomo indossava. Il 74enne è stato portato all’ospedale regionale di Torrette in ambulanza, poiché al momento dell’incidente non era disponibile l’eliambulanza. All’ospedale di Macerata sono stati portati due feriti. occupanti della seconda e dell’ultima auto coinvolte nel tamponamento: le loro condizioni non sono gravi.