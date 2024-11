Tappa al castello di Frontale

Dopodomani torna "InterValli. Sei cammini tra le valli del Potenza, Esino, Musone", organizzato dal gruppo di guide ambientali escursionistiche "Viatīcum, with you on the way", al suo 5° appuntamento. L’itinerario (9 km, 400 metri di dislivello) parte da Pian dell’Elmo per giungere ai ruderi del castello di Frontale. Prima un breve tratto di sterrato, poi la faggeta, fino al fosso del Crino, la suggestiva forra del Monte San Vicino. Storicamente Frontale e Poggio San Vicino appartenevano a San Severino; durante il Regno d’Italia (1808-1813) ne furono distaccati. Del castello di Frontale rimane solo la base di una torre trasformata in campanile. Durante la sosta monologo musicato, con testi dell’attore Stefano Tosoni e il cantautore Lucio Matricardi. Info: guide.viaticum@gmail.com, Luca: 320 8029880, Facebook: Viaticum, with you on the way.