"Tari più bassa per le aziende che donano eccedenze alimentari"

Al consiglio comunale di oggi pomeriggio, a Tolentino, sarà discusso il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti, la Tari. "Nessun cambiamento a livello di aliquote e tariffe – esordisce l’assessore al bilancio Diego Aloisi –. Ma, in base alla normativa nazionale, adotteremo delle ’iniziative antispreco’. Andremo a regolamentare le riduzioni dell’imposta per le utenze commerciali che vanno a smaltire tramite privati; pagheranno solo la parte fissa dell’imposta e non la variabile. Per le aziende che invece donano le eccedenze alimentari alle associazioni tipo Caritas sono previste riduzioni della parte variabile dai 250 ai 300 euro, in funzione delle quantità donate e delle superfici del negozio". Zoomando, per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 metri quadri si applica una riduzione pari a 200 euro fino a 500 chili di prodotti alimentari devoluti; oltre tale limite si applica la riduzione di 250 euro ogni 500 chili ulteriormente devoluti. Per le attività con superficie superiore a 300 metri quadri si applica una riduzione di 300 euro per ogni tonnellata; oltre tale limite riduzione di 350 euro ogni tonnellata devoluta. Le associazioni donatarie sono individuate dall’amministrazione sulla scorta di appositi elenchi che saranno messi a disposizione dei servizi sociali. Invece alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclorecupero parte dei propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile Tari.