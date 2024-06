Tartabini sceglie la giunta. Castagna è vice sindaco

È il 65enne Giuseppe Castagna il nuovo vicesindaco di Potenza Picena. Proprio ieri, il sindaco Noemi Tartabini ha ufficializzato i componenti della neo giunta comunale e i rispettivi incarichi di ciascuno.

Era già da tempo nell’aria la nomina di Castagna, imprenditore edile ed ex presidente della Pro loco, perché alle elezioni aveva raccolto più preferenze di tutti i candidati nel centrodestra, ben 330. A lui sono state affidate, non a caso, le deleghe alle attività produttive, al commercio e all’artigianato e allo sport. Invece, il sindaco Tartabini ha deciso di tenere per sé gli assessorati ai lavori pubblici, all’urbanistica e al patrimonio. In giunta chiamata anche la 56enne e medico Margherita Fermani, alla quale sono state affidate le deleghe alle politiche sociali e alla pubblica istruzione. Mentre a rivestire i panni dell’assessore al bilancio, alle finanze e alle partecipate sarà Luca Strovegli, 46 anni e di professione commercialista, già assessore con la giunta Acquaroli e poi capogruppo di maggioranza con la prima giunta Tartabini. Nel novero degli assessori entra poi il 35enne Michele Galluzzo, che si occuperà ancora di turismo, spettacolo e cultura dopo che nella passata amministrazione era stato consigliere di maggioranza, con gli stessi incarichi. Dulcis in fundo, ecco una new entry in giunta: infatti il maresciallo dei carabinieri Salvatore Palmiero, 32 anni, sarà l’assessore con deleghe alla protezione civile, alla polizia municipale e all’ambiente.

Il consiglio comunale per l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione è stato fissato per il 28 giugno, e in quell’occasione sarà nominato il presidente dell’assise cittadina, così come saranno attribuiti degli incarichi ad alcuni consiglieri di maggioranza.

Giorgio Giannaccini