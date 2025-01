Tasselli lascia la maggioranza, arriva Pieroni

Giordano Tasselli, consigliere di maggioranza della lista Tolentino Civica e Solidale, si è dimesso da un paio di settimane, prima di Natale. Al Consiglio comunale di domani sera, all’ordine del giorno, c’è la surroga. Al suo posto subentra il primo dei non eletti, l’architetto Federico Pieroni. "Tasselli si è dimesso per motivi personali – spiega il sindaco Mauro Sclavi –. Ci tengo a ringraziarlo per il suo operato, per la sua persona". E dà il "benvenuto" a Pieroni, augurandogli buon lavoro.

La new entry ha già presentato l’accettazione della carica; lavorando come dipendente all’ufficio sisma del Comune, ha deciso di mettersi in aspettativa. Come previsto dalla normativa e dal Tuel (Testo unico enti locali), questa può essere richiesta per mandato elettorale per la durata del mandato stesso. "Ho accettato perché ritengo sia corretto nei confronti dei cittadini – commenta Pieroni -, un impegno preso nei loro confronti dalla campagna elettorale del 2022". Poi l’architetto aveva fatto un concorso pubblico ed era diventato dipendente comunale ("quindi per correttezza mi ero allontanato dalla parte politica", spiega).

Il 20 dicembre è stata protocollata la richiesta di dimissioni del consigliere Tasselli, di professione impiegato, il giorno dopo l’ultimo Consiglio comunale del 2024. Anche Pieroni, come Tasselli, è dell’86. Ha 38 anni, ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell’architettura all’Iuav Istituto universitario di architettura di Venezia e quella magistrale in Progettazione architettonica e urbana all’università La Sapienza di Roma. Oltre ad essere architetto progettista, è stato anche art director e ha realizzato campagne grafiche di comunicazione.

"L’impegno di Federico Pieroni rappresenta la determinazione di chi mette al centro il bene comune, affrontando ogni sfida con serietà e spirito di servizio. Vedere giovani professionisti come lui intraprendere questo percorso mi riempie di orgoglio e speranza per il futuro della nostra città", ha scritto l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, anche lei nella lista Tolentino Civica e Solidale.

Alle elezioni amministrative del 2022, Tasselli aveva ottenuto 39 preferenze, mentre Pieroni 36. Il prossimo 30 gennaio ci sarà un altro Consiglio comunale, questa volta anche con le interrogazioni e le mozioni delle minoranze. Sarà possibile seguire i lavori dell’assise in diretta streaming e nei giorni successivi su Canale 16 del digitale terrestre.