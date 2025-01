Terminato l’intervento di asfaltatura in via Sonnino

Sono terminati finalmente i lavori di asfaltatura di via Sonnino, la strada parallela di via Einaudi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente e nei pressi dello svincolo autostradale e di quello per la superstrada Valdichienti. Il progetto esecutivo prevedeva la sistemazione del manto stradale, nel tratto compreso da via Einaudi fino alla rotatoria di via San Costantino. L’intervento, che era in programma già da diverso tempo, anche in considerazione dell’importanza di quella arteria di collegamento a molte attività commerciali e dello stato in cui versava da tempo, rientra in un più ampio progetto di riqualificazione e di risistemazione dell’asfalto di numerose vie. L’intervento in via Sonnino è stato ultimato proprio in questi giorni. Lo scorso novembre, invece, erano stati fatti dei lavori per il nuovo asfalto sulla rotatoria Rinaldelli, poi in via Martiri di Belfiore, nel tratto compreso tra via Ugo Bassi e la rotatoria di via Indipendenza. Erano stati, poi, ultimati, sempre nello stesso periodo, anche gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto, due importanti vie nel cuore della città, che necessitavano da tempo di interventi.