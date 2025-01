Tolentino, dal Comune contributi per i lavori al palazzo Formaggino

Il Comune di Tolentino concede all’associazione musicale Nazareno Gabrielli un contributo di circa 24mila euro, per i lavori sulla facciata dello stabile Formaggino. La prima quota, da 12mila euro, è stata erogata nel 2024 mentre la quota a saldo sarà ridotta di un importo pari alle economie di spesa o alla concessione di ulteriori donazioni dai privati in favore dell’associazione. La zona del Formaggino in questi anni sta godendo di interventi di riqualificazione, sulla spinta della struttura in legno realizzata con il contributo della regione Valle d’Aosta e degli interventi di miglioramento dell’area parcheggi, con realizzazione di ascensore a uso pubblico finanziati dalla Moschini spa. L’immobile, di proprietà comunale, è da sempre concesso all’associazione Gabrielli, che ha realizzato lì una scuola di musica e una sala prove della banda.