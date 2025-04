Tombesi vicepresidente di "Insieme in sicurezza"

Il prefetto Tiziana Tombesi è la nuova vicepresidente di "Insieme in Sicurezza". Quando nacque l’associazione, nel febbraio del 2016, il ruolo era stato affidato a Barbara Pojaghi, docente Unimc ed ex presidente del consiglio comunale. Ma dopo la sua morte, nel novembre dello stesso anno, la carica era stata "congelata". Dopo oltre otto anni, nei giorni scorsi il consiglio direttivo di "Insieme in Sicurezza" all’unanimità ha votato Tombesi per la carica di vice presidente, riconoscendole "il grande prestigio di cui gode".

Attualmente l’associazione è così strutturata: presidente Romeo Renis, vice Tiziana Tombesi, presidente onorario Giorgio Iacobone, tesoriere Raffaele Berardinelli, segretaria Antonella Fermani. Direttivo: Raffaele Berardinelli, Camillo Bruno, Walter Busiello, Giuliano Centioni, Gianni Ciccarelli, Giorgio Iacobone, Antonella Fermani, Alessandro Gentili, Gianni Gianni, Marina Lombardello, Marco Morresi, Antonio Renis, Romeo Renis, Bertrando Romanzetti, Mina Shedev, Tiziana Tombesi.