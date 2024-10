"Topi e sporcizia a scuola. Ma il Comune minimizza"

"Topi e piatti sporchi a scuola, comunicazioni in ritardo sui valori dell’acqua. La giunta Cardinali è la continuazione, in negativo, di quella guidata da Malaisi". È il succo di una nota emessa da "Siamo Montecosaro", lista di opposizione rappresentata dai consiglieri Antonio Lazzarini e Giordano Marignani. La prima questione su cui la minoranza bacchetta l’attuale amministrazione riguarda l’acqua pubblica: "A seguito di rilevamenti dell’Arpam, il 2 febbraio 2024 arriva al Comune la richiesta di provvedimenti urgenti da parte dell’Ast all’amministrazione Malaisi di vietare l’utilizzo dell’acqua dei pozzi per le zone vicine all’ex Ipak ed ex Sige, in quanto erano stati rilevati valori di concentrazione della sommatoria Tetracloroetilene e Tricoloroetilene superiori al limite (10ug/l) previsto per le acque destinate al consumo umano. Tutto ciò è stato comunicato soltanto il 6 giugno, quando è stata emessa un’ordinanza del sindaco. Nel frattempo, quante persone hanno bevuto questa acqua o l’hanno utilizzata? A quanti animali o ortaggi è stata data?"

Si parla poi della presenza di ratti alla scuola primaria Mandela. "Anche qui – proseguono – un ritardo nella comunicazione: solo nella serata di martedì sera il Comune ha informato i genitori che si trattava di “un solo topolino“. Ci risulta che fossero 2 o 3 i ratti che correvano per i vari piani". Sul punto è proprio Lazzarini a rincarare la dose: "Una scelta che dimostra l’incompetenza e l’inadeguatezza dell’amministrazione, incapace di capire l’urgenza della situazione, non prevedendo l’immediata chiusura della scuola per la derattizzazione e rimandando l’intervento al 31 di ottobre. Il personale scolastico si è mosso tempestivamente nel segnalare la situazione al Comune, cercando di limitare al minimo i disagi".

Ad aggiungere carne al fuoco è il collega di lista, Giordani Marignani. "Tutto ciò – afferma – si somma alla segnalazione fatta da alcuni genitori che riferiscono di posate sporche e capelli nei piatti, nonché alla quasi totale carenza di personale di controllo sui pulmini del trasporto scolastico, necessario nel caso di bambini della materna e primaria". Su tali argomenti, Siamo Montecosaro annuncia una mozione da discutere nella prossima seduta consiliare.

Francesco Rossetti