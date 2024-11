Torna agibile la tribuna del Polisportivo

Torna agibile l’intera tribuna del Polisportivo, una bella notizia per i tifosi della Civitanovese e non solo. Infatti, domenica i rossoblù del tecnico Sante Alfonsi ospiteranno il Chieti e alla gara potranno partecipare anche i sostenitori teatini.

Dopo il distacco di calcinacci e laterizi dalla tribuna centrale avvenuto nel pomeriggio dello scorso 21 ottobre, tutta la tribuna era stata chiusa in via precauzionale. Da qui, un vespaio di polemiche politiche, gli striscioni di protesta dei tifosi e i solleciti dei vertici societari rossoblù. Due partite interne per Visciano e compagni si sono svolte con la presenza esclusiva dei supporter locali, tuttavia la situazione non avrebbe potuto prolungarsi a lungo. Ora, la svolta: il lavoro di picchettamento è terminato e prossimamente partiranno i lavori per sistemare le zone interessate dall’incidente. Nel frattempo, si può tornare in tribuna, ognuno al suo posto.

La notizia è stata salutata con entusiasmo dallo stesso club del patron Mauro Profili, mentre dal Comune è l’assessore ai lavori pubblici a fare il punto: "Dalle verifiche fatte – spiega Ermanno Carassai – è emerso che tutto l’aspetto strutturale non presenta situazioni a rischio di cedimenti. Poi, quando le esigenze delle realtà sportive lo permetteranno, sistemeremo le parti pericolanti. Ad esempio, quando la Civitanovese giocherà in trasferta".

Per il futuro, l’annuncio di Carassai riguarda anche altre zone del Polisportivo comunale, impianto attualmente gestito proprio dalla Civitanovese calcio. "Nel bilancio triennale delle opere pubbliche – illustra l’assessore – sono stati previsti altri soldi. Non ricordo la cifra esatta. L’intenzione è di intervenire sui bagni della gradinata sud e sugli spogliatoi della palestra del pugilato, che sono datati. Chiaramente, il piano andrà condiviso in maggioranza e poi portato in commissione lavori pubblici. Ci sono anche altre strutture sportive su cui vogliamo investire, come la palestra del Rione Risorgimento".

Francesco Rossetti