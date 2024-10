Tornano i carabinieri dell’Anc. Pattuglie in centro il sabato

Sos sicurezza, anche l’Associazione nazionale carabinieri scende in campo in centro. E lo fa per il secondo anno consecutivo. L’altra sera, nel corso di una conviviale che ha visto protagonisti i componenti della squadra operativa Anc Civitanova e i familiari, sono stati programmati i servizi per il sabato pomeriggio, in centro. "Il servizio è svolto in accordo con l’amministrazione comunale e di concerto con la comandante della polizia municipalee Daniela Cammertoni – ha spiegato il presidente all’Anc di Civitanova, Roberto Ciccola –. In azione da due a quattro unità, con la dotazione radio della polizia municipale. Lo scopo è l’osservazione di eventuali criticità e il supporto, in caso di necessità, allertando la polizia municipale o le altre forze dell’ordine e i mezzi dell’emergenza sanitaria, in base al problema. Nel corso dei servizi di pattugliamento, capita anche di fornire informazioni di carattere generale. Il servizio, come in altre città italiane, è svolto dai volontari dell’Anc in divisa operativa uguale su tutto il territorio. Il servizio in questione si concentra nel salotto buono della città: dai giardini in piazza XX Settembre al Varco al mare, poi corso Umberto, la stazione ferroviaria, corso Dalmazia. È previsto un concentramento sempre davanti palazzo Sforza. Un’auto di servizio della Anc è al comando dei carabinieri, a disposizione come base operativa essendo dotata di un minimo di attrezzature anche sanitarie" ha concluso Ciccola.

Chiara Marinelli