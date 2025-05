Tornano in azione i ladri di rame

I ladri di rame si sono fatti nuovamente vivi a Porto Recanati. Stavolta è finita nel mirino un’abitazione sul lungomare Primo Maggio, dove qualche giorno fa ignoti hanno smontato i tubi discendenti delle grondaie, che erano composti nel metallo ricercatissimo. A raccontarlo è il proprietario di casa, un 60enne portorecanatese. "Probabilmente i ladri hanno agito di notte e si tratta di un furto abbastanza irrisorio – spiega l’uomo –. Fatto sta che l’altra mattina sono uscito di casa e mi sono accorto che i tubi della grondaia erano stati tagliati e portati via. Parliamo di circa due metri di rame, non so quale sia il valore economico. Alla fine ho deciso di non fare denuncia e anzi vorrà dire che adesso posizionerò al loro posto dei tubi in plastica, per evitare altri guai del genere in futuro". In realtà, diversi furti di rame erano avvenuti anche a metà febbraio. In quel frangente erano stati smontati sempre i tubi discendenti delle grondaie, presenti su due abitazioni di via Roma e su un palazzo di via Loreto. Come se non bastasse, i malviventi avevano razziato pure gli chalet Amneris, Il Faro e La Lancetta. Tutti questi episodi sono stati denunciati ai carabinieri della caserma di Porto Recanati.