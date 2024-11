Tornano le iniziative nel condominio solidale

Con l’autunno tornano a pieno ritmo le iniziative di socializzazione nel condominio solidale di via Pavese, un progetto del Comune nato con l’obiettivo di contrastare la solitudine delle persone e favorire la costruzione di rapporti di buon vicinato. In collaborazione con associazioni del territorio - come l’Università della Terza Età e Anteas - si sono attivati nuovi spazi di condivisione e supporto reciproco, fondamentali per il benessere della comunità del condominio. Il condominio solidale offre un calendario di attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età: dalle lezioni di hatha yoga al corso di scacchi a cura di Anteas passando per l’iniziativa "Pomeriggi in quartiere 7x7", il servizio di aiuto compiti per studenti, sostenuto dal Comune, che rappresenta anche un’opportunità per favorire lo scambio intergenerazionale. A supportare la quotidianità degli abitanti, inoltre, prosegue il progetto che prevede la presenza dell’infermiera di condominio, una figura preziosa per l’assistenza e il sostegno ai residenti. "Un modello di abitare unisce autonomia individuale e senso di comunità", ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro (nella foto).