Torneo di burraco solidale

Pomeriggio all’insegna della solidarietà, oggi, a cura del Rotary Club Tolentino, e nel ricordo del rotariano tolentinate Alfredo Gentili (nella foto), amante del burraco. L’appuntamento è al Circolo di lettura e conversazione, a palazzo Sangallo; l’inizio del torneo di burraco a coppie "Memorial Alfredo Gentili" è alle 15.30. Previsti ricchi premi per i vincitori e omaggi ai partecipanti. Il ricavato sarà devoluto al progetto "acquisto automezzo per l’Auser di Tolentino". Alle 19.30, dopo il torneo di burraco, ci saranno le premiazioni e poi l’apericena. Il torneo di beneficenza è organizzato in collaborazione con Tolentino Burraco aps. "Un’importante iniziativa grazie all’impegno del Rotary – dice Marco Attili, che arbitrerà l’evento –. Per l’occasione avremo a disposizione premi unici e di grande valore". Il prof Alfredo Gentili aveva insegnato materie umanistiche alle medie e all’istituto tecnico economico di Tolentino. Era stato anche titolare di un negozio di mobili in via Nazionale. Amava l’arte, la pittura. Aveva allestito mostre in diverse città, ed era il vicepresidente del Rotary Club Tolentino.