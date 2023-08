Trasformazione digitale: aiuto ai piccoli comuni

È possibile da oggi per i comuni marchigiani presentare domanda per il bando "Servizi digitali integrati", emanato dalla Regione. Sette milioni di euro totali saranno messi a sostegno di città e piccoli borghi allo scopo di renderli più accessibili, moderni ed attrattivi. "L’intento – ha spiegato l’assessore regionale alla Digitalizzazione Andrea Maria Antonini - è diffondere la crescita digitale su tutto il territorio, composto di tanti poli urbani di medie e piccole dimensioni, realtà diffuse che attraverso la tecnologia hanno la possibilità di integrarsi e competere con altre località, metropolitane e nazionali, superando i confini fisici e annullando le distanze". Paradigma di riferimento è quello del ’Borgo digitale diffuso’: "Una nuova visione del territorio – ha proseguito Antonini - basata sulla sinergia tra i suoi ecosistemi e sull’impiego di metodi e strumenti avanzati del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali leve economiche di promozione, rilancio, coesione e trasformazione del proprio tessuto. In questa contesto si inserisce il "Bando servizi digitali integrati", rivolto ai Comuni delle Marche, che destina ai comuni beneficiari stimati, circa 155, fondi a sostegno di soluzioni innovative in grado di favorire la trasformazione digitale dei sistemi locali, oltre che le imprese e i cittadini al fine di migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi pubblici e la raccolta e la messa a sistema di contenuti e servizi digitali e per la valorizzazione dei territori dal punto di vista turistico". I comuni dovranno presentare, insieme alla domanda, una proposta progettuale che illustri servizi e contenuti digitali da realizzare. Il tetto fissato per ogni singolo beneficiario è di 45mila euro. I comuni potranno proporre itinerari tematici, eventi live, vetrine digitali e iniziative di turismo esperienziale che saranno messe in rete e fruibili in un circuito nazionale: l’ambito principale è infatti quello della valorizzazione economica del territorio con il Digital hub Marche, piattaforma di raccolta informazioni condivise tra turismo, commercio, artigianato e agricoltura, che viene utilizzata per l’interscambio automatizzato di contenuti dai sistemi regionali al portale nazionale, Italia.it. Le proposte potranno riguardare secondariamente anche l’e-government, tra big data, elaborazione dati, internet delle cose, realtà virtuale e aumentata e soluzioni di contatto tra la pubblica amministrazione e i cittadini. La domanda va presentata tramite il sistema informatico SIGEF. Le agevolazioni previste saranno erogate tramite voucher, in un’unica tranche a saldo, attivati in seguito alla graduatoria valutativa. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 24 novembre.

Lorenzo Fava