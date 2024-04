Trattamento salva le palme. Ora a preoccupare sono i pini

Le palme attaccate dal punteruolo rosso e anche i pini infettati dalla ‘marchalina hellenica’. Sono queste le due maggiori criticità che sta ora vivendo il patrimonio botanico di Porto Recanati, e perciò il Comune rivierasco si è mosso per evitare danni irreparabili. Ma stavolta, a dispetto del passato, la situazione meno grave riguarda proprio le palme collocate da nord a sud del paese. Infatti, l’Amministrazione comunale ha fatto eseguire alla ditta Eden Garden di Potenza Picena un intervento di risanamento su ben 16 palme che erano state attaccate dal punteruolo rosso, e cioè il coleottero capace di uccidere quel tipo di arbusto nel giro di appena pochi giorni. Ed è stata spesa la cifra di 2.196 euro.

Ma per fortuna, da quanto si apprende, il trattamento è stato svolto più per motivi precauzionali e anzi lo stato delle palme sembra oggi sotto controllo.

Di sicuro un’ottima notizia, visto che nel 2020 (sotto la giunta Mozzicafreddo) il punteruolo rosso infestò e uccise diversi arbusti in piazza Brancondi. Invece, il discorso è abbastanza diverso per quanto riguarda l’altro insetto killer, ossia la ‘marchalina hellenica’, che da tempo ha colpito alcuni pini situati nella zona centrale di corso Matteotti (nella foto). E proprio a occhio nudo si vedono delle secrezioni cerose e biancastre all’altezza dei rami, specialmente su due arbusti.

Non a caso, è questa la situazione che preoccupa di più. Attualmente il Comune sta aspettando istruzioni su come agire dagli operatori del Servizio fitosanitario regionale (guidati dall’Amap), i quali avevano segnalato il problema a marzo 2023 e dovranno indicare che prodotti specifici usare per contenere l’infezione. Soprattutto l’intenzione dell’ente portorecanatese è di muoversi insieme ai Comuni di Numana e Sirolo, perché pure lì la ‘marchalina hellenica’ sta mettendo in pericolo svariati pini.

Giorgio Giannaccini