Tre varianti per un restyling di Montefiore

Nuova vita per Montefiore, la frazione di Recanati che vedrà nei prossimi mesi un restyling completo, dalla conclusione dei lavori per il recupero del Castello all’attuazione del pacchetto di varianti approvate nell’ultimo Consiglio comunale. Sono tre in particolare le proposte avanzate dai privati e approvate dai consiglieri: la prima è relativa all’inserimento di un’area nel lotto di pertinenza di un edificio già ristrutturato e per l’Amministrazione questo comporterà come contributo straordinario l’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato e di una area di circa 3000 mq, ubicati in via Flamini, all’interno del centro storico della frazione, e in prossimità del Castello. Gli immobili hanno un notevole interesse pubblico per la loro posizione che permetterà la realizzazione di infrastrutture al servizio dei residenti e del futuro flusso turistico, in particolare un parcheggio per un importo complessivo di 78.271,70 euro. Per effetto della seconda variante, relativa a un’area produttiva senza previsioni edificatorie adiacente la scuola di Montefiore, sarà possibile acquisire a titolo gratuito al patrimonio comunale 322 mq. e destinare l’area a parcheggio pubblico a servizio della scuola che permetterà così di risolvere i problemi legati alla sosta delle auto dei genitori in concomitanza con l’inizio e la fine delle lezioni. La realizzazione permetterà anche di regolamentare meglio il traffico locale. Oltre a ciò l’impresa ha accettato di pagare al Comune il contributo straordinario di 78.234,54 euro che verrà corrisposto attraverso la realizzazione, da parte della ditta stessa su indicazione dell’Amministrazione Comunale, di opere di pubblica utilità in zona Montefiore. Infine, un’ultima variante prevede la realizzazione di una nuova area residenziale sempre ricadente nel territorio di Montefiore. Già c’era stato nel passato l’avvio dell’iter burocratico per la sua approvazione, ma era stato sospeso in fase di adozione definitiva. Successivamente, gli uffici provinciali preposti hanno riaperto la procedura ed è stato, quindi, possibile la sua approvazione in Consiglio. Il contributo straordinario derivante da questa variante, pari a 39.706,09 euro, verrà interamente corrisposto dal proprietario al Comune. "Grazie a questi interventi, dichiara soddisfatto l’assessore all’urbanistica e ai rapporti con i quartieri Maurizio Paoletti (nella foto), l’area di Montefiore, di cui è previsto a breve il completamento dei lavori al Castello, potrà beneficiare di una spinta propulsiva non solo per quanto riguarda i flussi turistici, ma anche e soprattutto interventi puntuali per migliorare la qualità della vita sul territorio".

Antonio Tubaldi