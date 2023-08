Tributo a Lucio Dalla e ai Queen

Secondo e conclusivo fine settimana nella zona industriale di Corridonia per la Sagra della pizza e della birra edizione 2023. Oltre agli stand dove mangiare e bere, il Crazi, il Comitato Ricreativo cittadino (già organizzatore della festa del Primo maggio), ha ancora una volta ideato una serie di appuntamenti musicali di accompagnamento.

Stavolta si comincerà già da giovedì, domani sera infatti verrà data la possibilità di ballare latino-americano a giovani e adulti grazie all’animazione e ai maestri della nota scuola New Fashion Gia.Man.Dance. Poi, sperando che l’annunciato maltempo non crei troppi grattacapi, in arrivo due serate di interessanti tributi.

Venerdì l’omaggio sarà ad una grande cantautore della scena italiana come Lucio Dalla, poi sabato ecco i popolari Regina che proporranno i successi della band inglese Queen. Domenica infine epilogo con il deejay Sergio Blarasin.

Andrea Scoppa