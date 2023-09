Tumori della testa e del collo: screening gratuito

Screening gratuiti per i tumori della testa e del collo negli ospedali di Macerata e Civitanova. Da domani a venerdì si svolgerà l’11esima edizione della Make Sense Campaign 2023, la campagna europea di prevenzione dei tumori testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione di oncologia cervico-cefalica (Aiocc). I sintomi dei carcinomi cervico-cefalici sono spesso ignorati o associati a malattie stagionali. La difficile identificazione è uno degli aspetti più problematici di questo tumore, il settimo più comune in Europa. La diagnosi precoce è cruciale e fa salire il tasso di sopravvivenza dei malati all’80-90 per cento, contro un’aspettativa di vita di cinque anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. Gli esperti suggeriscono la regola 1 per 3, vale a dire se è presente uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono eo macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore eo difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato eo perdita di sangue dal naso.

"Sono patologie che colpiscono prevalentemente persone di più di 70 anni, anche se l’età media si sta abbassando – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini –, l’abuso di alcol e tabacco sono fattori di rischio. Oggi le cure hanno aumentato molto l’aspettativa di vita: di qui l’importanza della diagnosi precoce". Ecco gli orari: a Civitanova, nell’ambulatorio di otorinolaringoiatria al piano terra martedì 19 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; a Macerata, nell’ambulatorio di otorinolaringoiatria al primo piano mercoledì 20, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite saranno eseguite in base all’ordine di arrivo.