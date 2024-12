Tutti in pista: via alla stagione sciistica

Ieri a Bolognola è iniziata ufficialmente la stagione sciistica. E oggi sarà la volta di Frontignano di Ussita. Ieri a Bolognola sono stati aperti sciovia Pintura 1, sciovia Pintura 2, tappeto Scoiattolo, tappeto Madonnina e le piste n.1 Marchigiana, n.3 Intermedia, n.12 campo scuola Scoiattolo, con l’area bob/slittini. Oggi, a questi, si aggiungerà la sciovia Castelmanardo con le relative piste. Con Castelmanardo si arriva al 70-80 per cento di piste aperte a Bolognola. Operativi scuola sci e noleggio. "C’è giro – ha spiegato Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski –. Domani (oggi per chi legge, ndr) ci aspettiamo una grande affluenza, anche per l’evento allo ZChalet". A Frontignano da oggi si inizia a sciare. Da questa mattina saranno aperti tutti i giorni (escluso il giorno di Natale): seggiovia Saliere, seggiovia Belvedere, tappeto Campo Scuola, Starna (con parziali zone scoperte), Pian dell’Arco, rientro Saliere, campo scuola e area slittini. Operativo anche il noleggio, oltre al ristorante self service e lounge bar. I gestori hanno lavorato la neve caduta venerdì sera, nonostante bufera e vento. Ieri impianti e rifugio sono rimasti chiusi, ma da oggi piste e seggiovie, rifugio e noleggio sono in funzione. La seggiovia porta al "Natale in Vetta" con i mercatini e il bosco dei folletti.

"Da domani (lunedì; ndr) sono previste altre nevicate – prosegue Cangiotti – quindi la speranza è che sia un Natale bianco e che si possa tornare a sciare dopo diversi anni. L’ultima volta che aveva fatto una bella nevicata era sotto Covid. Dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, saremo aperti tutti i giorni, sia a Bolognola che a Frontignano".

A Sarnano, nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, ieri sono state operative le piste Maddalena Baby A e Baby B per slittini e il relativo tapis roulant. Il campo scuola della Maddalena, in pratica. "Aggiorneremo costantemente la situazione piste con future comunicazioni sulle aperture degli ulteriori impianti", spiegano da Sarnano Neve. Anche sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, è scesa la neve; qui gli impianti sono gestiti dalla società Finori e tra un paio di giorni dovrebbero aprire. Un riavvio atteso da ben otto anni, dal terremoto del 2016. In paese ieri mattina c’erano circa 10 centimetri di coltre bianca. Qualche centimetro a Camerino, sui campi e sui tetti; strade pulite. Stessa cosa a Muccia.