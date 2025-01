Tutto facile per il Loreto Pesaro. Olimpia battuta e aggancio in vetta

Loreto Pesaro 92 Olimpia Castello 58

LORETO: Delfino 15, Cevolini 2, Battisti 3, Cipriani 14, Mattioli 3, Tognacci 14, Aglio 8, Broglia 9, Gulini 8, Jareci 16. All. Ceccarelli.

OLIMPIA CASTELLO: Conti S. 16, Castellari 5, Conti L. ne, Gianninoni 2, Alberti ne, D’Ambrosio Angelillo 15, Biasich 5, Galletti 2, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 10.

Parziali: 27-17, 50-29, 71-42.

Si brinda al PalaMegabox. La prima del 2025 è dolcissima per l’Italservice Loreto che batte l’Olimpia Castello, sopperendo all’assenza pesante dell’infortunato Matteo Santucci. Vincono e convincono i gialloblù. Quattro i giocatori in doppia cifra, tutti a referto comunque gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli, bravissimo a mantenere alta la concentrazione. Due punti importanti, per nulla scontati, a prescindere dalla posizione di classifica degli avversari, giunti nelle Marche senza praticamente nulla da perdere. Parte meglio l’Olimpia Castello, obbligando subito l’Italservice a registrare i meccanismi difensivi. Aglio e Jareci suonano la carica, la squadra li segue e l’aggancio è servito. Gli ospiti perdono un po’ di fiducia, Pesaro invece alza il ritmo e chiude il primo parziale avanti di dieci lunghezze. Pausa corta e i gialloblù riprendono ad attaccare il ferro con convinzione, scavando un divario rassicurante. Al rientro dagli spogliatoi, il quintetto del presidente Lorenzo Pizza continua a difendere e attaccare con raziocinio, senza abbassare la guardia. La partita è di fatto chiusa, il gap è insanabile e giunge la sirena a sancire il successo dell’Italservice Loreto, che aggancia l’Halley Matelica al vertice della classifica.

b. t.