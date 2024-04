Ubriachi al volante, ritirate otto patenti. Decurtati 575 punti

Otto patenti ritirate e un totale di 575 punti decurtati: è il bilancio dei controlli nel fine settimana fatti dalla Polstrada. Nello specifico, sono state fatte 35 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta, 26 per l’uso del cellulare al volante, 21 per guida pericolosa, due per mancanza di assicurazione del veicolo, 178 sanzioni per violazioni varie al codice della strada. Otto sono state le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: due a 22enni neopatentati, due ad automobilisti tra i 23 e i 27 anni, tre a uomini oltre i 32 anni, e una a una donna di oltre 50 anni. Nel fine settimana gli agenti della polizia stradale hanno rilevato due incidenti con feriti e otto senza feriti.