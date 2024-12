Udine la spunta ai supplementari. Civitanova a un passo dal colpaccio

udine

DELSER CRICH : Bovenzi 14, Penna 5, Bacchini 5, Gianolla 34, Obouh Fegue 13, Sasso, Cancelli n, Bianchi 1, Casella ne, Agostini n, Gregori. All. Riga

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Panufnik 6, Perini 5, Mini 14, Binci 14, Jaworska 16, Sciarretta ne, Severini, Contati ne, Cesareo 13, Pelliccetti 3. All. Ferazzoli

Arbitri: Occhiuzzi e Gallo

Note: parziali 17-26, 30-33, 47-50, 62-62.

La Feba Civitanova va ad un passo dall’espugnare il campo di Udine, ma deve arrendersi sul 72-71 dopo un tempo supplementare. Grande amarezza per la formazione ospite, capace in due occasioni di non capitalizzare il vantaggio accumulato. LA GARA. Dopo la palla a due parte bene Udine, ma la reazione di Civitanova è perentoria: Mini, Jaworska e Vinci segnano con grande costanza e la Feba al 10’ comanda sul 17-26. La musica cambia nel secondo periodo, quando Gianolla (chiuderà con 34 punti) prende per mano Udine e fa partire la rimonta che al 20’ vede le friulane risalire fino 30-33. Dopo l’intervallo lungo è ancora grande equilibrio tra le due squadre, con Penna che pareggia a quota 35. Civitanova, però, resta sul pezzo e con Cesareo e Jaworska riallunga sul +8. È la solita Gianolla a salvare Udine, per il 47-50 al 30’. L’ultimo periodo si trasforma in una battaglia agonistica senza esclusione di colpi: la Feba resta avanti e spreca il +5, ma nel finale Bovenzi trova il pareggio e Perini sbaglia (62-62 al 40’). L’overtime vede Udine con più energie.