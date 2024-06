Un albergo diffuso per valorizzare il centro. Il Comune partecipa al bando della Regione

Via libera da parte del Comune di Pioraco al progetto di un "albergo diffuso" per partecipare al bando della Regione denominato "Borgo Accogliente". Per albergo diffuso si intendono unità immobiliari di privati o imprese destinate a uso ricettivo con l’obiettivo di aumentare l’attrattività turistica. Esso dovrebbe fornire alloggio in due o più stabili separati, all’interno del borgo o nel centro. Possono essere in sedi diverse le sale di uso comune e i servizi come la ristorazione, ma la massima distanza è di cinquecento metri dall’edificio principale in cui si devono trovare almeno il servizio di ricevimento e la portineria. Gli stabili con i servizi e le camere possono essere di proprietà di soggetti diversi, ma va garantita la gestione imprenditoriale unitaria.

L’avviso finalizzato alla ricerca di soggetti idonei è stato pubblicato dal Comune sul sito istituzionale. Maggiori dettagli sono sempre sul sito o all’ufficio tecnico comunale. La domanda dovrà essere presentata entro il 15 luglio, attraverso la compilazione di un modulo.

Il programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche è stato approvato per il 2023-2025. Al Comune di Pioraco, ente capofila (nella foto il sindaco Matteo Cicconi), in forma aggregata con Fiuminata e Sefro, è stato erogato un contributo di 8mila euro per l’avvio del progetto dedicato alla valorizzazione dei tre borghi.

Non ci saranno graduatorie per l’albergo diffuso, ci sono però dei requisiti obbligatori: ricevimento e portineria 16/24 ore, di notte addetto disponibile a chiamata, due lingue straniere parlate, cambio di biancheria a ogni cambio cliente salvo diversa richiesta del cliente, riscaldamento e colazione ogni giorno.

