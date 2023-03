Un altro grande nome per l’estate portorecanatese: arriva Mannarino

Un altro grande nome animerà l’estate portorecanatese, dopo che sono stati già annunciati gli spettacoli di artisti molto famosi come il rocker toscano Piero Pelù, il gruppo norvegese indie-folk Kings of Convenience, Fiorella Mannoia e Danilo Rea e Drusilla Foer. Infatti il 2 agosto, alle 21.30, è in programma il concerto del noto cantante romano Mannarino nell’arena Gigli, una tappa che fa parte del suo nuovo tour "Corde 2023". Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi ed Eclissi Eventi, in collaborazione con il Comune di Porto Recanati. A 10 anni dal primo tour "Corde", Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà così vita ad un spettacolo totalmente rinnovato, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it) e Ciaotickets (www.ciaotickets.com), online da venerdì 31 marzo alle 15 e nei punti vendita da mercoledì 5 aprile alle 11: primo settore numerato 57,50 euro, secondo settore numerato 51,75 euro, terzo settore numerato 46 euro, gradinata non numerata 36,80 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 0733.865994, oppure www.besteventi.it e www.eclissieventi.it. Insomma, sarà un’estate piena di grandi spettacoli a Porto Recanati.