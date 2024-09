Un corso di dizione con Rosetta Martellini. Lezioni ed esercizi

Dai primi di ottobre prende il via a Civitanova, nella biblioteca Zavatti, un corso di dizione in otto incontri con orario 21-23. La conduzione è curata da Rosetta Martellini (foto), attrice e regista già docente di dizione e recitazione alla scuola del Teatro stabile delle Marche e curatrice di numerosi corsi a Civitanova, con la Fabrica Teatro. "In questi ultimi anni – sottolinea Martellini – la questione dizione si è posta a tutte le categorie professionali che hanno nella parola uno degli strumenti della loro comunicazione, e che sentono la necessità di acquisire una maggiore padronanza dei mezzi vocali". Il programma prevede un lavoro su voce e respirazione, ed esercizi per correggere i difetti più diffusi. Per informazioni e iscrizioni: rosettamartellini@gmail.com