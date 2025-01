Un pomeriggio con le stelle dello sport recanatese

Domani alle 18, le stelle dello sport recanatese s’incontreranno, su iniziativa dell’Associazione "Iustissima Civitas", con i patrocini del Comune di Recanati e Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Macerata, all’auditorium Campus L’Infinito per l’incontro "Mens sana in corpore sano - L’etica e i valori dello sport come scuola di vita". "All’incontro, voluto dalla nostra organizzazione per sensibilizzare sul valore educativo e formativo dello sport, parteciperanno alcune eccellenze della nostra comunità - spiega Riccardo Ficara Pigini, presidente di Iustissima Civitas - Atleti di vertice, appartenenti a generazioni diverse, che hanno reso celebre la nostra città nel mondo anche in ambito sportivo e che, come tali, possono essere di ispirazione per tutti noi". Interverranno Federica Sileoni, azzurra del Paradressage (Equitazione) a Tokio 2020 e Parigi 2024, Filippo Baldassari, azzurro del Finn (Vela) a Londra 2012 e due volte iridato, Franco Uncini, già campione mondiale di motociclismo, oggi Fmi Safety Officer e consulente nella progettazione dei circuiti motoristici e il motivational coach Gabriele Bani, marchigiano anche lui e accreditato ai Giochi di Parigi come coach di Chiara Benini Floriani. "Il valore aggiunto di questa iniziativa – sottolinea l’assessore allo Sport, Maurizio Paoletti - è la possibilità di conoscere più da vicino dei nostri concittadini che sono non solo dei campioni sportivi, ma anche degli esempi soprattutto per i giovani nell’affrontare le sfid della vita".

ant.t.