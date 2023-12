Un puzzle solidale a suon di monumenti

Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà e la strenna natalizia realizzata dalla Tipografia Linotype di Tolentino, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco Tct. Per il quinto anno, l’azienda tolentinate realizza gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali: questa volta ha pensato a un puzzle speciale. Nel 2017 il ricavato del calendario era stato destinato all’Avis, nel ‘18 al Parco della Rinascita; nel ‘20 era stata la volta della t-shirt con l’incasso destinato al Centro Alzheimer della casa di riposo, mentre nel ‘22 erano state aiutate alcune famiglie in difficoltà grazie al ricavato della pallina di Natale. Quest’anno, grazie alla creatività del titolare Gionata Del Pupo, la Linotype ha creato un puzzle con le immagini di Tolentino. sessanta pezzi da comporre con le immagini dei monumenti-simbolo, tra cui San Nicola, il Castello della Rancia, San Catervo, il Vaccaj, e la foto principale dedicata a piazza della Libertà. I proventi saranno destinati all’acquisto di un defibrillatore che sarà messo a disposizione sia degli ospiti del CentroArancia (struttura per persone diversamente abili) che di chi frequenta il Centro sociale per anziani Santa Teresa. Il sindaco (infermiere dell’emergenza, che ha lavorato per 34 anni alla centrale operativa del 118), istruttore nazionale, si è messo a disposizione per il corso.

L’iniziativa è stata presentata ieri al Politeama in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi, dell’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, da Del Pupo e dal presidente della Pro Loco Tct Edoardo Mattioli. "È la dimostrazione, ancora una volta, di quanto Tolentino sia in grado di fare rete, tra associazioni e aziende, nel segno della solidarietà", ha detto la Lucaroni. Molte le aziende e gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa, come negli anni scorsi, acquistando la strenna che sarà regalata ai propri clienti: Ales Pelletterie, Pro Loco, Terracoeli, Sabe, Alimentari Fioretti, Asf Servizi Fiduciari, Edilscavi, Elettro Proget, Dental T, Favola Beauty Lab, La Cornice, Idrotek, Green Room Pub, Gienne Antincendio, Pizzeria Piccolo Mondo. Per chi volesse acquistare il puzzle, può trovarlo alla Linotype o alla Pro Loco di piazza Mauruzi.

Lucia Gentili