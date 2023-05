Una delegazione della sezione Anps ricevuta dal nuovo questore Luigi Silipo

Il nuovo questore Luigi Silipo ha ricevuto ieri una delegazione della sezione Anps (‘Associazione nazionale della polizia di Stato) di Macerata, composta dal presidente Giorgio Iacobone, dai vice Franco Subiaco, Alessio Pandolfi, Graziano Bocci e dal presidente della sezione di Civitanova Tommaso Galeone. I soci hanno avuto modo di illustrare l’organizzazione dell’associazione e soffermarsi sulle attività svolte e in programma. Con cordialità e attenzione, il questore ha risposto alle domande in relazione alla sua importante esperienza in prima linea a Reggio Calabria, Torino e Roma, dove ha diretto per ben sei anni e mezzo la Squadra mobile, un incarico prestigioso e mai prima ricoperto così a lungo da uno stesso dirigente. "La circostanza – ha detto Iacobone – è significativa del valore del questore Silipo e la cittadinanza maceratese può andare fiera della sua assegnazione qui". Al termine le foto di rito scattate da Riccardo Vallesi e la consegna del gagliardetto dell’Associazione da parte di Galeone.