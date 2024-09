Una giornata dai castagneti a Leopardi

Grande successo a Pioraco per "MarcheStorie": oltre centocinquanta persone si sono iscritte per la camminata, la visita al Museo della carta e il recital. Alle 8 è iniziata l’escursione ai castagneti di Pioraco e Costa Eletta. Alle 12 è andato in scena nel giardino dietro al chiostro francescano il recital "Oltre la siepe - uno sguardo oltre l’infinito", in omaggio a Giacomo Leopardi, con gli attori Paolo Clementi ed Eugenia Braga. Un perfetto spettacolo di poesia e musica, grazie all’organizzazione di Giulio Lucidi di Acli Marche.