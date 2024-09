Una piramide di lettini in spiaggia

Una piramide di lettini da spiaggia, posizionati a regola d’arte uno sopra l’altro, è apparsa ieri mattina allo chalet Galliano, sul lungomare nord. E proprio come per le piramidi d’Egitto, è mistero su chi e come sia riuscito a realizzare un’opera che ieri mattina ha attirato la curiosità dei più che in quel momento affollavano l’arenile per gli ultimi scampoli di mare. Lo scatto è stato pubblicato su Facebook, accompagnato da centinaia di like e commenti. "Vorrei sapere come hanno fatto ad arrivare in cima e mettere l’ultimo" ci si è chiesti sui social. A quanto pare, la creazione era già stata realizzata alcuni anni fa in uno chalet limitrofo.