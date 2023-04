Una serata al Mugellini da sold out con l’omaggio a Ennio Morricone

Una serata carica di emozioni e partecipazione quella di sabato, che ha portato sul palco del teatro Mugellini di Potenza Picena l’omonima orchestra, diretta dal maestro Danilo Tarquini e accompagnata da Nicolas Paccaloni. Infatti, "La musica delle emozioni-omaggio a Ennio Morricone" ha fatto registrare il tutto esaurito, incassando un altro importante successo per la stagione teatrale, dopo i numeri ottenuti dal monologo "Una montagna di stronzate", andato in scena il 12 marzo. Un viaggio musicale, messo in scena dall’Orchestra Mugellini – sinfonie di luoghi, che ha consentito agli spettatori presenti di rivivere il mito e la leggenda di Morricone. E proprio l’orchestra, nata anni fa a Potenza Picena, si impegna sin dalle sue origini a lavorare con i giovani talenti del territorio, suonando nei luoghi più belli ed evocativi delle Marche. Prossimo appuntamento con la stagione teatrale potentina, è per domenica 30, alle 17.30, con lo spettacolo "Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco" che segna il ritorno della compagnia Stivalaccio Teatro, già protagonista lo scorso anno. Le prevendite sono acquistabili su Ciaotickets e nei rivenditori Caffè dello Sport a Potenza Picena e alla Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena.