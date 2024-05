Una stagione da incorniciare

Come ogni anno l’Automotoclub Storico Italiano ha proceduto a consegnare i riconoscimenti per le manifestazioni organizzate nella scorsa stagione dai club federati, in base alla qualità culturale, per i mezzi storici coinvolti, dei percorsi e delle proposte innovative. Anche per il 2023 il Caem-Lodovico Scarfiotti ha ricevuto il grande apprezzamento del Consiglio Federale e dei responsabili delle Manifestazioni Auto e Moto. Per la "27esima edizione Rievocativa del Circuito Chienti e Potenza" per moto d’epoca disputata ad agosto e inserita nel programma del Circuito Tricolore, il club ha ricevuto la prestigiosa ’Pedivella d’Oro’, mentre Premi Speciali sono stati assegnati per il "26esimo Trofeo Scarfiotti" disputato a giugno e la seconda edizione de ’I Giovani di Lodovico’ nel calendario del Trofeo Giovani Asi. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede dell’Asi a Torino ed è stato il presidente del club Mirko Recanatesi a ritirare gli importanti premi che vanno ad arricchire una notevole serie di riconoscimenti federali assegnati da oltre due decenni. Il Circuito Chienti e Potenza ha presentato nel 2023 un’edizione completamente rinnovata, che ha accresciuto la qualità del soggiorno degli equipaggi partecipanti.