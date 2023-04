Unicam ricorda la giornalista Capulli con un concorso

Due premi in memoria di Maria Grazia Capulli, indimenticata giornalista di Camerino, tra i volti storici del Tg2. L’università di Camerino bandisce infatti un concorso per l’attribuzione di due premi di 2.500 euro, per ricordare la figura professionale e umana della Capulli, per le migliori tesi, elaborati scientifici, prodotti di ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche e brevetti, presentati da laureate e laureati Unicam degli ultimi due anni, e dottorati o assegnisti di ricerca Unicam o di spin-off dell’ateneo. Un premio sarà per elaborati in ambito sanitario, diagnostico e terapeutico e dell’healthcare. L’altro premio sarà invece per elaborati in ambito culturalecomunicativosocialeorganizzativo (con focus su corretta alimentazione e salute, benessere psicofisico delle persone, sanità digitale, corretta informazione e divulgazione). C’è tempo fino al 25 maggio per presentare le domande. Il bando di concorso e il modulo sono disponibili sul sito Unicam (sezione bandi).