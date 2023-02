"Unicam: tante utili informazioni sui corsi"

di Marco Belardinelli

Sono accorsi in centinaia da tutta la regione e da varie parti d’Italia per la prima giornata di "Porte aperte Unicam 2023". Ieri ed oggi, è in programma una due giorni di orientamento dei vari corsi di laurea dell’ateneo camerte durante la quale, visitando le diverse scuole, i giovani in procinto di iscriversi all’università possono incontrare professori, studenti universitari e ricevere tutte le informazioni sul mondo accademico dell’Università di Camerino. A dare il benvenuto ai giovani, nel nuovo centro di ricerca e di laboratori Chip, sono stati il rettore Claudio Pettinari ed il prorettore vicario Graziano Leoni. Tra le novità presentate, il nuovo indirizzo di studi in Scienze dei materiali, annunciato dalla delegata all’orientamento Valeria Polzonetti: "Corso interdisciplinare innovativo con buone proiezioni nel mondo del lavoro". Ma quali sono state le impressioni di questi ragazzi?

Loris Pierini di Fermo frequenta l’Iti Informatica ed è venuto con un amico nella giornata di ’Porte aperte’ proprio perché interessato al corso di laurea in Informatica dell’ateneo e si ritiene deciso con questa scelta: "Alle superiori ti fanno vedere qualcosa, ma già all’Open day l’informatica è tutto un altro mondo. Forse, la scuola non prepara abbastanza. L’università è un’altra cosa". Il sogno nel cassetto per il ragazzo è entrare nella Marina e gli studi possono aiutare. Anche Riccardo Roganti di Porto San Giorgio dal liceo Economico sociale ha un sogno, cioè trasformare le sue passioni in un lavoro: "Lavorare sì, ma non farei un lavoro generico che non mi piace anche se è qualcosa di retribuito bene"; conferma di essere interessato alla musica e non disdegna filosofia e musicologia, ma ha voluto vedere comunque i corsi di Unicam. Sara More di Gualdo e Camilla Cutini Calisti di Penna San Giovanni frequentano il liceo delle Scienze umane di San Ginesio che ha portato la loro classe in visita. Vorrebbero diventare la prima maestra e la seconda una dottoressa nella neo-chirurgia infantile, ma ammettono di essere rimaste stupite da quello che hanno visto nel corso di medicina veterinaria con degli esperimenti in laboratorio sulla separazione delle proteine nel latte e su un corso in apicoltura. Michele Naspi di Loreto e Matteo Pallotto di Recanati entrambi interessati al corso di matematica: "Ci hanno spiegato i corsi le materie e programmi come l’Erasmus e le borse di studio. Molto interessante". Contenti anche di aver sentito quali sono gli sbocchi lavorativi per questo indirizzo non sempre conosciuti. Pallotto invece non è proprio sicuro se andare all’università: "Sono indeciso se lavorare subito magari nell’officina di mio padre oppure se continuare a studiare. Comunque ho avuto una media sempre buona e mi piace molto la matematica".