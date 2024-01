Unimc e alberghiero ’Varnelli’. Ecco l’accordo triennale per sviluppo e inclusione

Garantire lo sviluppo e il sostegno di studenti con disabilità, promuovendone l’occupazione attiva, la crescita personale e l’inclusione sociale. È finalizzato al conseguimento di questo scopo l’accordo triennale di collaborazione scientifica, che l’alberghiero ’Girolamo Varnelli’ di Cingoli e il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata hanno recentemente sottoscritto. Utilizzando le rispettive risorse e le proprie competenze, s’intende sviluppare attività di ricerca sui temi di interesse comune (studio della didattica, processo di apprendimento e d’insegnamento, progettazione, professionalità docente, tecnologie educative) in particolare quanto riguarda la presa in carico delle persone con disabilità. L’accordo riconosce l’impegno del "Varnelli" che, nell’àmbito provinciale, può essere considerato un’eccellenza per le attività legate al sostegno dei percorsi delle persone con disabilità: non per niente per due anni consecutivi all’istituto cingolano l’università di Macerata ha assegnato il prestigioso premio inclusione 3.0.

Responsabile scientifica per il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo è la professoressa Franca Salis, docente di didattica e di pedagogia speciale, in collaborazione con la dirigente scolastica Antonella Canova. Per sostenere ragazzi e ragazze con disabilità nella realizzazione dei loro progetti di vita fuori dalla scuola, il "Varnelli" ha perfezionato anche rapporti di collaborazione con realtà virtuose quali il Microbiscottificio Frolla di Osimo e il Birrificio Birracca di Macerata.

Gianfilippo Centanni