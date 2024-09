Unimc sempre più europea. Via all’anno accademico con i rappresentanti Erua

Nuovo anno accademico nel segno dell’Europa, questo il traguardo che l’Università di Macerata si appresta a festeggiare con l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025. Alla cerimonia, in programma giovedì alle 16 al teatro Lauro Rossi, parteciperà anche Hilligje van’t Land, la segretaria generale dell’International Association of Universities, principale associazione internazionale di Università e voce globale dell’istruzione superiore all’Unesco. Attesi inoltre vertici e rettori della European Reform University Alliance (Erua), la rete d’alleanza che collega l’ateneo maceratese con quelli di altri sette Paesi (Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania).

"Faremo coincidere la settimana della visita Erua con l’inaugurazione del nuovo anno accademico, anticipata rispetto al solito – spiega il rettore Unimc, John McCourt –. Grazie a questa alleanza, che ci lega a sette atenei di altri Paesi, stiamo lavorando per costruire percorsi utili ai nostri studenti e alle nostre studentesse, sia a livello didattico che di ricerca e organizzativo. Tema dell’inaugurazione sarà proprio “Il valore della nostra università europea”, ricordando come il sistema Università abbia un grosso valore pubblico per la crescita personale e professionale di chi ne fa parte". L’inaugurazione sarà aperta alle 15.30 di giovedì dal tradizionale corteo degli accademici, in partenza da piazza Strambi fino ad arrivare all’ingresso del Lauro Rossi, in piazza della Libertà. La cerimonia nel teatro prevede gli interventi del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, del sindaco Sandro Parcaroli e degli esponenti dell’alleanza europea.

"Questo importante traguardo consacra l’Università di Macerata come Università europea a tutti gli effetti – dichiara Domenico Panetta, direttore generale –, aiutando a superare il sospetto del provincialismo che spesso ci viene accostato, ma che non fa parte delle nostre strategie e delle azioni che quotidianamente svolgiamo. Tante saranno le possibilità per gli studenti, affiancate anche da un grande rafforzamento del personale tecnico-amministrativo: rinnoveremo i corsi del nostro centro linguistico e proporremo percorsi di mobilità internazionale anche per il personale". Antonella Tiberi, responsabile dell’internazionalizzazione dell’ateneo che segue l’alleanza Erua, aggiunge: "Questa alleanza dà una spinta fortissima all’internazionalizzazione, continuando un percorso europeo già avviato da azioni e progetti ai quali la nostra Università ha partecipato in passato".