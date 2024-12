Uscite in aumento pure a Tolentino. Il ricordo commosso di Torregiani

Gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino nel 2024 sono aumentati del 15% circa rispetto al 2023. Nel giorno della patrona Santa Barbara, la cerimonia è iniziata rendendo omaggio – con la deposizione della corona di alloro e l’alzabandiera – al collega Roberto Torregiani, "vittima del dovere", rimasto coinvolto nell’incendio di un silos a Recanati nel 2014, al quale è dedicata la caserma tolentinate di via Pio La Torre. Presenti il padre e la madre, l’ingegnere Stefano Tasso, responsabile delle sedi di servizio, oltre alle autorità civili e militari, come i sindaci Mauro Sclavi di Tolentino, Robertino Paoloni di Loro Piceno e Mirko Mari di Colmurano, il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, maggiore Giulia Maggi, il comandante della Polizia locale Andrea Isidori. Presente il nuotatore Simone Ruffini, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e campione del mondo a Kazan 2015. Dopo la messa, celebrata da don Ariel Veloz, è stata consegnata la benemerenza con il diploma di lodevole servizio al vigile del fuoco Mario Mariucci (caposquadra esperto), andato in pensione a fine 2023. In base ai dati forniti dall’ispettore Lorenzo Calamita, referente per il distaccamento di Tolentino, da inizio anno al 28 novembre sono stati effettuati 89 interventi per incendi (68 nello stesso periodo del 2023), altri 28 per incendio vegetazione (27 nel ‘23), 9 dissesti statici (14), 35 soccorsi a persona (44), 96 per incidenti stradali (67), 18 danni d’acqua (12), 162 per apertura porta (125), 17 per ascensore bloccato (7), 73 per alberi pericolanti (94), bonifica insetti 211 (159), 13 per fuga gas (15). Un totale di 923 interventi quest’anno, rispetto agli 804 dell’anno scorso, +14,80%, con un aumento in particolare sul fronte incendi, incidenti, danni d’acqua, ascensori bloccati e bonifiche insetti. I pompieri di Tolentino coprono 17 Comuni, fino a Monte San Martino; il caporeparto è Elvio Tedeschi. "Ai miei colleghi – ha detto – desidero rivolgere un pensiero di profonda gratitudine e orgoglio per la professionalità, la passione e l’abnegazione che dimostrano ogni giorno nello svolgimento del nostro impegnativo lavoro. L’esempio del collega Torregiani rappresenta una guida preziosa e indelebile per ciascuno di noi".