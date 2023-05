Vede un posto di blocco, non si ferma e corre via Condannato un 37enne

Vedendo un posto di blocco dei carabinieri, invece di fermarsi aveva accelerato, si era buttato nella corsia opposta ed era corso via guidando come un pazzo. Per questo ieri è stato condannato Dranoel Ndoja, 37enne di origini albanesi. Il fatto era successo a Camerino, la sera del 14 maggio 2017. I militari avevano attivato un posto di blocco nella zona Le Mosse. Quando era arrivato Ndoja, al volante della sua Alfa 147, gli avevano intimato l’alt, ma quello non ci aveva pensato proprio a fermarsi, anzi aveva aumentato la velocità e il carabiniere che aveva cercato di fermarlo, per evitare di essere preso sotto, aveva dovuto spostarsi al volo fuori dalla carreggiata. La pattuglia aveva seguito il fuggitivo, che infine era stato rintracciato e denunciato. Ieri per lui si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata. Il giudice Barbara Angelini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Francesca D’Arienzo, lo ha condannato a otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Questa però non è la prima condanna per l’uomo che, comunque, ora potrà fare appello per far valere le sue ragioni.

p. p.