Via alle adozioni dal canile con esami gratis

"Per Natale regala il calore di una casa" è la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comune per le festività natalizie che vuole promuovere l’adozione di un amico a quattro zampe nel canile comunale. Il progetto prevede, inoltre, in via sperimentale e per una durata di due anni la possibilità di effettuare gratuitamente due visite ecografiche annuali ai cani che, al momento dell’adozione, abbiamo già 10 anni. L’esecuzione delle ecografie sarà a cura del medico veterinario convenzionato con il gestore del canile comunale che è a conoscenza della storia clinica degli animali. Per informazioni è possibile contattare il numero 0733-256548.

"Adottare un cane anziano significa accogliere un’anima che ha già vissuto, che ha esperienze e storie da raccontare attraverso gli occhi e i gesti. E mentre noi doniamo loro una seconda chance, loro ci regalano qualcosa di unico, la capacità di apprezzare ogni momento insieme, senza fretta, senza aspettative, ma solo con una gratitudine che riempie il cuore – ha commentato l’assessore con delega agli animali d’affezione, Laura Laviano –. L’adozione di un cane anziano è un atto di consapevolezza che aiuta a combattere l’idea che solo i cuccioli meritino una casa, e che ci invita a riflettere su quanto un gesto di gentilezza possa cambiare la vita di chi ha meno opportunità. Visitate il canile comunale ’Gli Amici del Cane’ e per questo Natale regalatevi un amore incondizionato".